Roban objetos, consumen hostias consagradas y dejan daños en iglesia de San Carlos

Así quedó la parte frontal de la iglesia luego de que los sospechosos habrían forzado la ventana para ingresar al templo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja en esclarecer un robo ocurrido el viernes en el templo católico de la comunidad de San José de Aguas Zarcas, en San Carlos, Alajuela, un hecho que dejó consternados a los vecinos y feligreses de la zona.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por autoridades y testigos, el o los sospechosos ingresaron al edificio tras quebrar una ventana en la parte frontal, y sustrajeron varios objetos, entre ellos un ventilador.

Vecinos y feligreses muestran su preocupación por la seguridad de los espacios religiosos en la zona. (Cortesía/Cortesía)

Posteriormente, rompieron un armario donde se guardaban objetos sagrados y consumieron hostias consagradas, acción que generó indignación entre los residentes no solo por la inseguridad del lugar , sino también por la profanación del templo católico.

Una vez que los agentes judiciales llegaron al sitio, encontraron una pequeña botella de licor dentro de la iglesia, por lo que procedieron con la recolección de la misma para utilizarla como evidencia, con el fin de intentar identificar posibles huellas de los responsables del robo.

La iglesia de San Carlos sufrió daños tras un robo que conmocionó a la comunidad local. (Cortesía/Cortesía)

Además, los vecinos señalaron que lograron localizar a un sospechoso y de inmediato dieron aviso a la Fuerza Pública. Los oficiales lo trasladaron para su identificación y para evitar posibles agresiones por parte de la comunidad.

En las imágenes se observa cómo quedó el templo, especialmente en la parte frontal y lateral, donde quebraron una parte de la ventana.

Vecinos de San Carlos están indignados tras los daños causados en la iglesia por el robo del templo. (Cortesía/Cortesía)

Las autoridades también investigan a otra persona que podría estar receptando los artículos en la zona, es decir, que estaría recibiendo o vendiendo los objetos robados de la iglesia.

Por el momento, el caso continúa bajo investigación del OIJ de San Carlos para dar con todos los involucrados y esclarecer lo sucedido.

LEA MÁS: Lluvias inundan San Carlos: rutas cerradas, casas dañadas y familias evacuadas. Vea fotos del temporal