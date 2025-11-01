Roban objetos, consumen hostias consagradas y dejan daños en iglesia de San Carlos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabaja en esclarecer un robo ocurrido el viernes en el templo católico de la comunidad de San José de Aguas Zarcas, en San Carlos, Alajuela, un hecho que dejó consternados a los vecinos y feligreses de la zona.
De acuerdo con la información preliminar suministrada por autoridades y testigos, el o los sospechosos ingresaron al edificio tras quebrar una ventana en la parte frontal, y sustrajeron varios objetos, entre ellos un ventilador.
Posteriormente, rompieron un armario donde se guardaban objetos sagrados y consumieron hostias consagradas, acción que generó indignación entre los residentes no solo por la inseguridad del lugar, sino también por la profanación del templo católico.
Una vez que los agentes judiciales llegaron al sitio, encontraron una pequeña botella de licor dentro de la iglesia, por lo que procedieron con la recolección de la misma para utilizarla como evidencia, con el fin de intentar identificar posibles huellas de los responsables del robo.
Además, los vecinos señalaron que lograron localizar a un sospechoso y de inmediato dieron aviso a la Fuerza Pública. Los oficiales lo trasladaron para su identificación y para evitar posibles agresiones por parte de la comunidad.
En las imágenes se observa cómo quedó el templo, especialmente en la parte frontal y lateral, donde quebraron una parte de la ventana.
Las autoridades también investigan a otra persona que podría estar receptando los artículos en la zona, es decir, que estaría recibiendo o vendiendo los objetos robados de la iglesia.
Por el momento, el caso continúa bajo investigación del OIJ de San Carlos para dar con todos los involucrados y esclarecer lo sucedido.
