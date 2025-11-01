Sucesos

Roban objetos, consumen hostias consagradas y dejan daños en iglesia de San Carlos

Las autoridades investigan a los responsables del robo de una iglesia católica en San Carlos. Vea cómo quedó el lugar.

Por Yucsiany Salazar y Édgar Chinchilla
Así quedó la parte frontal de la iglesia luego de que los sospechosos habrían forzado la ventana para ingresar al templo.
Así quedó la parte frontal de la iglesia luego de que los sospechosos habrían forzado la ventana para ingresar al templo.







