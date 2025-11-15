Riña en Santa Cruz culmina con un hombre fallecido por un golpe en la cabeza

El hombre se golpeó la cabeza cuando cayó al suelo.

La madrugada de este sábado, una aparente riña en pleno centro de Santa Cruz, Guanacaste, culminó con la muerte de un hombre.

A eso de las 2:30 a. m., agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en la escena y corroboraron, de forma preliminar, que por motivos aún desconocidos el ahora fallecido cayó al suelo y se golpeó la cabeza. El hombre fue declarado sin vida en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

De acuerdo con la Policía Judicial, se trata de un extranjero, cuya edad oscilaría entre los 45 y 55 años.

Agentes del OIJ de Santa Cruz asumieron las pesquisas para esclarecer las circunstancias que llevaron al deceso y determinar si hubo personas responsables.