Revelan nuevos detalles sobre el sospechoso de asesinar a ingeniero tico en Belice

Las autoridades de Belice revelaron nuevos detalles sobre el sospechoso de asesinar a Rolando Vindas, un ingeniero forestal costarricense de 51 años, que murió tras recibir múltiples puñaladas en Maya Beach, a 140 kilómetros de la capital, Belmopán.

El detenido fue identificado como Kisnett Kerney Picart, un beliceño de 47 años, trabajador independiente y residente de la comunidad de Caribbean Way, según informaron los medios 7 News Belize y Belize News Network.

Stacy Smith, subsuperintendente de la Policía, confirmó al medio Greater Belize Media que, en apariencia, el sospechoso conocía a la víctima.

“Lo único que puedo comentar al respecto es que creemos que el sospechoso conocía a la víctima, dada la proximidad entre sus domicilios. No puedo comentar si la relación era algo más que eso”, explicó.

Medios beliceños publicaron la foto de Kisnett Kerney Picart, principal sospechoso del cruel asesinato de Rolando Vindas. (Belize News Network y 7 News Belize /Redes sociales)

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación inició el jueves 26 de marzo alrededor de las 8:30 a. m., cuando agentes de Placencia recibieron una alerta sobre un ataque en una vivienda ubicada en Placencia Road, en el distrito de Stann Creek.

Al llegar al sitio, los oficiales encontraron a Vindas con múltiples heridas. Pero, aunque fue trasladado de urgencia a la policlínica local, falleció a las 9:43 a. m.

Las autoridades indicaron que, tras recibir una indicación de la Fiscalía General, se procedió con la acusación formal contra Picart. Durante la captura se recuperó un cuchillo, que se presume es el arma homicida. Según los reportes locales, la víctima habría recibido hasta 29 puñaladas.

Un testigo que reside en la planta baja relató a la policía que el ingeniero fue apuñalado por “un hombre de piel oscura que vive cerca”.

Placencia es una península de 25 kilómetros en la costa sureste de Belice, que se caracteriza por su intenso mar turquesa y arena blanca, a donde acuden miles de turistas para practicar esnórquel, buceo, pesca y observación de tiburones ballena.

Raíces en Puriscal y un sueño en Belice

Vindas, un querido ingeniero forestal y oriundo de Puriscal, se había mudado a Belice hace dos años para desempeñarse como gerente de calidad de la empresa Fyffes Banana Farm.

Anteriormente, había trabajado en otros países, incluido Ecuador, siempre destacando por su capacidad técnica.

El ingeniero era padre de cuatro hijos y estaba casado desde 2007 con Silvia Piedra, quien este viernes viajó a Belice para iniciar el proceso de repatriación.

La familia atraviesa un doble duelo, pues el pasado 27 de enero falleció otro hermano de Rolando, de 61 años, lo que ha profundizado el dolor de sus allegados.

Por su parte, Pierre Terranova, coordinador de asuntos corporativos de Fyffes en Costa Rica, relató a La Nación que la noticia tomó por sorpresa a la organización. Terranova confirmó que la empresa asumirá los costos de repatriación y otros gastos asociados para que el ingeniero sea sepultado en suelo nacional junto a sus seres queridos.

Trascendió que el cuerpo de Rolando llegará a territorio tico entre el lunes o el martes próximo, cuando está previsto darle sepultura en su natal Puriscal.