Rescatan a dos menores en Chirripó: niño de 3 años fue trasladado en condición crítica tras operativo de 12 horas

Un niño de 3 años fue trasladado en condición crítica tras presentar problemas respiratorios, mientras que el otro menor fue llevado en condición urgente luego de una caída.

Dos menores de edad fueron rescatados la noche de este martes en una zona de difícil acceso en Chirripó, específicamente en la comunidad de Toluquilla, tras presentar problemas de salud.

Se trata de un niño de 3 años con una afectación respiratoria severa y un menor de 13 años que sufrió un fuerte golpe en una de sus extremidades inferiores luego de una caída, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

El operativo implicó el ingreso de rescatistas a pie durante varias horas en terreno montañoso.

Así fue el rescate de dos menores en Chirripó

En total, el traslado de los pacientes requirió cerca de 12 horas de recorrido para el rescate —seis de ingreso y seis de salida— debido a las condiciones del lugar.

“Uno de ellos es trasladado en condición crítica al Hospital William Allen, y el segundo paciente en una condición urgente”, explicó Daniel Umaña, rescatista de la institución.

Rescatistas caminaron durante aproximadamente 12 horas en terreno montañoso de Chirripó para evacuar a dos menores hacia un centro médico. (Cruz Roja/Cruz Roja)

En total, participaron 10 rescatistas y cuatro vehículos de emergencia para completar la extracción en la montaña y asegurar el traslado de los menores al centro médico.