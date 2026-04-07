Sucesos

Rescatan a dos menores en Chirripó: niño de 3 años fue trasladado en condición crítica tras operativo de 12 horas

Equipos de la Cruz Roja caminaron 12 horas para rescatar a un niño de 3 años y a un adolescente en Toluquilla de Chirripó.

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Por Yucsiany Salazar
Un niño de 3 años fue trasladado en condición crítica tras presentar problemas respiratorios, mientras que el otro menor fue llevado en condición urgente luego de una caída.
Un niño de 3 años fue trasladado en condición crítica tras presentar problemas respiratorios, mientras que el otro menor fue llevado en condición urgente luego de una caída. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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