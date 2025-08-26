Rayo mata a dos personas en piñera en Guácimo

Dos hombres fallecieron producto de un impacto de rayo la mañana de este lunes, en una piñera. (Imagen con fines ilustrativos).

El incidente ocurrió en un sitio conocido como finca la Esperanza , donde se ubica una plantación de piña. Cuando los socorristas llegaron al lugar, con una unidad de soporte avanzado y una de soporte básico, ambas personas ya habían fallecido.

A eso de las 9 a. m., la Cruz Roja Costarricense reportó que dos hombres, de aproximadamente 45 años, fallecieron tras el impacto de un rayo en Duacarí de Guácimo, Limón.

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

