Sucesos

Rayo mata a dos personas en piñera en Guácimo

El hecho ocurrió la mañana de este martes

Por Natalia Vargas

A eso de las 9 a. m., la Cruz Roja Costarricense reportó que dos hombres, de aproximadamente 45 años, fallecieron tras el impacto de un rayo en Duacarí de Guácimo, Limón.








