Rancho Redondo, Paraíso y La Unión entre las zonas con temperaturas más bajas este viernes

Cerro de la Muerte marcó 4,8 °C este 13 de febrero. Pacífico Norte superó los 26 °C.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó este 13 de febrero del 2026 temperaturas mínimas de hasta 4,8 °C en Cerro de la Muerte, la cifra más baja del país en el registro del día. Los datos corresponden a distintas estaciones meteorológicas distribuidas en varias regiones climáticas.

La información oficial muestra que en zonas altas, especialmente en el Pacífico Sur y el Caribe Sur, el termómetro marcó hasta 5 °C en el volcán Turrialba y 5,2 °C en el volcán Irazú.

En el Valle Central, las mínimas oscilaron entre 10,3 °C en Rancho Redondo (Goicoechea) y 19,9 °C en Piedades de Santa Ana. El aeropuerto Juan Santamaría registró 19,5 °C, mientras que Cartago reportó 12,8 °C.

La región Caribe Norte presentó temperaturas más elevadas en comparación con las zonas montañosas. Guápiles alcanzó 20,1 °C. En el Caribe Sur, el Aeropuerto de Limón anotó 21,8 °C.

En el Pacífico Norte se reportaron algunos de los valores más altos del país. Puntarenas alcanzó 26,2 °C, seguido por UCR Santa Cruz, Guanacaste, con 25,7 °C y Cañas con 25,4 °C.

En la zona norte, estaciones como Bijagua de Upala registraron 19,3 °C, mientras que Los Chiles reportó 21,8 °C.

Temperaturas mínimas (IMN /IMN)

El IMN informó que este viernes el país estará bajo la influencia de vientos alisios acelerados y mayor ingreso de humedad desde el Caribe. Estas condiciones generarán nubosidad variable y lluvias dispersas, principalmente durante la madrugada y la mañana, así como al final de la tarde y en horas de la noche.

La entidad indicó que el litoral del Pacífico mantendrá condiciones más estables, con cielo mayormente despejado durante gran parte del día. Sin embargo, el Pacífico Norte y el Valle Central registrarán ráfagas intensas. En la tarde aumentará la nubosidad hacia el Pacífico Central y el Pacífico Sur. En sectores montañosos del sur y en las cercanías del golfo Dulce podrían presentarse precipitaciones aisladas.