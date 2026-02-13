Sucesos

Rancho Redondo, Paraíso y La Unión entre las zonas con temperaturas más bajas este viernes

El Instituto Meteorológico Nacional detalló cuáles comunidades reportaron los registros más frescos y cómo se comportaron las temperaturas en el resto del país

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Llovizna, neblina y frío en Cartago
Cerro de la Muerte marcó 4,8 °C este 13 de febrero. Pacífico Norte superó los 26 °C. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTemperaturas mínimasIMNClimaClima en Costa Rica
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.