Sucesos

¿Quién es alias Gordillo? Grupo ligado a La H se habría apropiado de dos de sus terrenos

El OIJ detuvo a miembros de “La H” por robar bienes a Soto Rivera, alias Gordillo, presunto sucesor de un cartel en el Caribe y requerido por Estados Unidos

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Por Yucsiany Salazar
Jacobo Andres Soto Rivera, alias Gordillo, fue detenido en un ferretería en Cieneguita de Limón.
Jacobo Andres Soto Rivera, alias Gordillo, fue detenido en una ferretería en Cieneguita de Limón en febrero del 2026. (Foto: cap/Foto: captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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