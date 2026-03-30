Quema de charral en Pavas pone en riesgo a cuatro viviendas: así se ve desde Escazú

Una quema de charral registrada al mediodía de este lunes 30 de marzo en Pavas amenaza con expandirse a cuatro viviendas cercanas.

El incidente ocurrió en un lote baldío ubicado en Villa Esperanza, en Residencial del Oeste, donde se quemaban desechos en un área de aproximadamente 100 metros cuadrados.

Quema de charral en Escazú

La alerta ingresó a las 11:40 a. m. y movilizó de inmediato a unidades del Cuerpo de Bomberos, que se mantienen en la escena atendiendo la emergencia.

Las llamas pusieron en riesgo al menos cuatro estructuras, descritas como viviendas humildes, situadas en las inmediaciones del lote.

De momento, no se reportan personas afectadas, ni heridos. El humo generado por el incendio fue visible para los conductores que transitaban por la ruta 27, específicamente en las cercanías del peaje de Escazú.