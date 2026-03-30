Sucesos

Quema de charral en Pavas pone en riesgo a cuatro viviendas: así se ve desde Escazú

Bomberos atienden una quema de charral en Villa Esperanza, Pavas, que amenaza con afectar cuatro viviendas humildes. El humo es visible desde la ruta 27.

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Por Yucsiany Salazar y Natalia Vargas
Incendio en Pavas amenaza con quemar viviendas en Villa Esperanza
Incendio en Pavas amenaza con quemar viviendas en Villa Esperanza (Natalia Vargas/Natalia Vargas)







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Quema de charralPavasEscazú
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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