Prisión preventiva para motociclista que, bajo los efectos del alcohol, atropelló a niño de 5 años en Río Cuarto

Sospechoso conducía con niveles de licor por encima del máximo permitido según investigación, menor está grave en el hospital

Por Christian Montero
Un joven de apellidos Sánchez Jaime, de 23 años fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un atropello múltiple que dejó en condición crítica a un niño de 5 años.
Un joven de apellidos Sánchez Jaime, de 23 años, fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un atropello múltiple que dejó en condición crítica a un niño de 5 años. (Foto: cro/Foto: cortesía OIJ)







