Prisión preventiva para motociclista que, bajo los efectos del alcohol, atropelló a niño de 5 años en Río Cuarto

Un joven de apellidos Sánchez Jaime, de 23 años, fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de conducir bajo los efectos del alcohol y provocar un atropello múltiple que dejó en condición crítica a un niño de 5 años.

El Juzgado Penal de San Carlos ordenó prisión preventiva contra un motociclista de 23 años que, bajo los efectos del licor, atropelló a varios peatones en la comunidad de La Tabla, en Río Cuarto de Alajuela.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Carlos detuvieron al sospechoso de apellidos Sánchez Jaime, y de origen nicaragüense, quien se encuentra en estatus migratorio irregular.

El accidente ocurrió el 5 de octubre cuando Sánchez Jaime habría embestido a varios peatones. Las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados de 0.61 mg/L y 0.59 mg/L, según el reporte policial.

Al menor afectado lo trasladaron en estado crítico al Hospital Nacional de Niños, presentaba un traumatismo craneal severo, laceración hepática (del hígado) y múltiples lesiones internas, mientras que su padre sufrió fractura de fémur y clavícula, según detalló la Policía Judicial.

La investigación incluyó entrevistas a testigos, revisión de cámaras de seguridad, coordinación con autoridades migratorias y recopilación de documentación médica, lo que permitió construir un expediente que fue presentado ante el Ministerio Público, bajo la causa 25-001465-0306-PE.

Los oficiales del OIJ trabajaron en coordinación con la Fuerza Pública, Tránsito, personal médico y testigos del hecho para identificar y detener al presunto responsable, quien ya descuenta dos meses de prisión preventiva.