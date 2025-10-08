Sucesos

Prestamista gota a gota pasará un largo tiempo a la cárcel por extorsionar a deudores en Heredia

Otras dos personas también fueron condenadas por extorsión

Por Sebastián Sánchez
Un préstamista “gota a gota” fue condenado a pasar un largo tiempo en la cárcel por cometer los delitos de estafa y extorsión en perjuicio de deudores en Heredia.
La sentencia por los créditos gota a gota la dictó el Tribunal Penal de Heredia.







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

