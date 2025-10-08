Prestamista gota a gota pasará un largo tiempo a la cárcel por extorsionar a deudores en Heredia

La sentencia por los créditos gota a gota la dictó el Tribunal Penal de Heredia. Foto:

Un préstamista “gota a gota” fue condenado a pasar un largo tiempo en la cárcel por cometer los delitos de estafa y extorsión en perjuicio de deudores en Heredia.

El Tribunal Penal de Heredia le impuso 17 años de prisión al acusado de apellidos Soto Cruz.

Junto a él, fueron sentenciados otros dos hombres de apellidos Rodríguez Bolaños y Víquez Sáenz, ambos por extorsión. El primero deberá cumplir seis años de cárcel, mientras que el segundo fue sentenciado a cuatro años de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Los préstamos “gota a gota” son una práctica de usura en la que las víctimas terminaban amenazadas y hostigadas al no poder pagar los altos intereses impuestos.

De acuerdo con la prueba presentada en el juicio, entre el 2020 y el 2023, los hombres se asociaron para crear dos sociedades utilizadas como fachada para cometer los delitos.

Según estableció la Fiscalía, ofrecían préstamos con tasas de interés de usura, imposibles de pagar para los deudores. Cuando las víctimas no podían cumplir con los pagos, los condenados las intimidaban y amenazaban para obtener el dinero.

El proceso judicial se tramitó bajo el expediente 22-008497-0059-PE.