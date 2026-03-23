Policía halla bodega subterránea con equipo para minería ilegal en cerro Conchuditas; vea aquí el video

En el operativo en el cerro Conchuditas, la Policía utilizó detectores de metales.

Oficiales de la Fuerza Pública localizaron una bodega subterránea con equipo para extraer oro en el cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos. El hallazgo ocurrió este fin de semana, mediante el uso de detectores de metales en la zona fronteriza con Nicaragua.

Personal de la Unidad de Intervención (UIP) y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), ambos de Fuerza Pública, participó en las incursiones terrestres. Los agentes de la UIP emplearon su pericia en detección de objetos metálicos bajo tierra para ubicar el cargamento oculto.

Las autoridades decomisaron ocho plantas eléctricas, siete bombas sumergibles y tres extensiones en el sitio. El lote también incluyó cuatro rotomartillos, 22 palas, 13 barras metálicas y 11 sachos utilizados presuntamente por los mineros ilegales.

Además de Crucitas, cerro Conchuditas figura entre los puntos donde persiste la extracción ilegal de oro en la zona.

Operativo en cerro Conchuditas

En esta intervención colaboraron la dirección regional de la frontera norte y oficiales de las delegaciones de Upala y Los Chiles.

Además, en el operativo, la policía decomisó 1.300 sacos de sedimento minero que salieron del cerro Conchuditas. Al tiempo que los cuerpos policiales descubrieron 20 piletas que los oreros usaban para procesar el material extraído.

Durante el operativo de este fin de semana, la policía decomisó 1.300 sacos de sedimento minero que salieran del cerro Conchuditas, en Cutris de San Carlos. (MSP/Cortesía/La Nación)

En el despliegue no solo participó personal de la Fuerza Pública. También participaron cuerpos especializados como la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y el Servicio de Vigilancia Aérea. La Dirección de Operaciones también brindó soporte técnico durante las maniobras en la montaña.