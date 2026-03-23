Sucesos

Policía halla bodega subterránea con equipo para minería ilegal en cerro Conchuditas; vea aquí el video

Autoridades de seguridad utilizaron detectores de metales para ubicar herramientas ocultas bajo tierra en el distrito de Cutris, en San Carlos

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Por Sebastián Sánchez
Operativo en cerro Conchuditas
En el operativo en el cerro Conchuditas, la Policía utilizó detectores de metales. (MSP/Cortesía/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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