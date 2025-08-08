Sucesos

Policía de Golfito irá a prisión preventiva por violación; otro oficial tendrá medidas distintas

Un oficial cumplirá cuatro meses de prisión preventiva y otro seis meses de restricciones por un caso ocurrido en La Gamba

Por Damián Arroyo C.
Marchena Leal fue enviado a prisión preventiva por violación. Loría Valdivia cumplirá medidas restrictivas como cómplice.







