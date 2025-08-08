Policía de Golfito irá a prisión preventiva por violación; otro oficial tendrá medidas distintas

La Fiscalía de Golfito logró que el Juzgado Penal ordenara cuatro meses de prisión preventiva contra el oficial de la Fuerza Pública de apellidos Marchena Leal, señalado como sospechoso de violación y abuso de autoridad. La resolución se dictó la noche del jueves 7 de agosto del 2025.

En el mismo caso, otro policía, Loría Valdivia, fue señalado como cómplice. El Juzgado le impuso medidas cautelares por seis meses, que incluyen traslado a otra delegación, prohibición de ingreso a Puerto Jiménez, impedimento de salida del país y restricción de contacto con la víctima.

El caso

La investigación se remonta al martes 5 de agosto, a las 9:00 p. m., cuando una pareja viajaba en motocicleta por La Gamba, en Golfito. Según las pesquisas, los oficiales habrían interceptado a las víctimas durante su horario laboral.

Las autoridades presumen que Loría se dirigió al conductor, mientras que Marchena habría apartado a la mujer a otro punto, donde se sospecha que ocurrió la agresión sexual.

El expediente se tramita bajo la causa 25-001668-0062-PE y continúa en investigación a cargo de la Fiscalía.

