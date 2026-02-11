OIJ sorprende a dos hombres que tenían órdenes de captura en su contra

Agentes del OIJ realizaron las detenciones durante operativos efectuados en Guadalupe y Tirrases, como parte de acciones para ubicar personas requeridas por los Tribunales de Justicia.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), adscritos a la Sección de Capturas y Presentaciones, detuvieron en distintos operativos a dos sujetos que tenían órdenes judiciales en su contra.

El primer caso corresponde a un hombre de apellido Díaz, de 31 años, quien fue capturado la mañana del 11 de febrero, a las 10:34 a. m., en vía pública, en Guadalupe, cantón de Goicoechea. Contra este sujeto pesaba una orden de captura emitida por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, con fecha del 10 de febrero de 2026.

Según el informe oficial del OIJ, Díaz debe descontar una sentencia de seis años de prisión por el delito de suministro de drogas, sustancias o productos sin autorización legal. Tras varias diligencias de investigación, los agentes lograron ubicarlo y proceder con su detención, tras lo cual fue puesto a la orden del despacho judicial correspondiente.

En un segundo operativo, realizado también la mañana de este miércoles, agentes judiciales detuvieron a un hombre de 30 años, de apellidos Guido, quien también era requerido por las autoridades judiciales. La captura se efectuó a las 10:14 a. m. en vía pública, en La Ponderosa, en Tirrases de Curridabat.

De acuerdo con el reporte policial, la orden de captura había sido girada por el Tribunal de Flagrancia del II Circuito Judicial de San José, también el 10 de febrero de 2026, debido a que el sujeto debe cumplir una pena de cinco meses de prisión por el presunto delito de incumplimiento de medidas de protección.

Ambos detenidos fueron trasladados y quedaron a disposición de los despachos judiciales que los requerían, para lo correspondiente conforme al debido proceso.