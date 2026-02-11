Sucesos

OIJ sorprende a dos hombres que tenían órdenes de captura en su contra

Uno de los sujetos deberá cumplir condena de seis años por vender drogas y el otro descontará cinco meses por incumplir medidas de protección

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Allanamiento en León Trece
Agentes del OIJ realizaron las detenciones durante operativos efectuados en Guadalupe y Tirrases, como parte de acciones para ubicar personas requeridas por los Tribunales de Justicia. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJCapturas judicialesOrden de capturaSuministro de drogasIncumplimiento de medidas de protección
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.