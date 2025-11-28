OIJ pide ayuda: divulga video para identificar a sospechosos de herir a niña de 8 años

513. Sospechoso De Herir A Menor De Edad En Esparza

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Puntarenas difundieron un video para intentar identificar a los sospechosos de dispararle a una menor de ocho años en el pecho, en Ciudadela Calderón en Esparza, Puntarenas.

Los hechos ocurrieron el martes 11 de noviembre a eso de las 9:00 p.m., cuando los sujetos que viajan en la motocicleta realizaron múltiples disparos contra una vivienda y un carro.

Uno de los proyectiles alcanzó a la menor que se encontraba aproximadamente a 25 metros del sitio donde se dieron las detonaciones.

OIJ pide ayuda para identificar a los sospechosos de herir a niña de ocho años. (OIJ/Cortesía)

Según informó la Cruz Roja Costarricense esa noche, al llegar al lugar, los socorristas encontraron a la niña herida sobre la vía pública. La menor fue atendida en el sitio y trasladada de emergencia al hospital Monseñor Sanabria en condición crítica.

El OIJ solicitó a la ciudadanía colaboración para obtener detalles que ayuden a identificar a los sospechosos de realizar estos disparos y herir a la menor.

Si usted tiene información, puede brindarla a través de la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial de la Policía Judicial.