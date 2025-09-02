OIJ identifica a una de las víctimas del doble homicidio de Parrita y revela posible motivo del crimen

Cerca de las 8:30 p. m. del lunes, dos hombres fueron asesinados a balazos frente al cementerio de Playón Sur, en Parrita, Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas víctimas tenían heridas por arma de fuego en el abdomen y fallecieron en el sitio. Uno de los hombres fue identificado con el apellido Masís, de 72 años, mientras que el segundo permanece sin identificar.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Judicial, el ataque habría sido provocado por un asalto, ya que a ambos fallecidos les robaron sus celulares. Al parecer, las víctimas pusieron resistencia, y eso habría provocado que los sospechosos accionaran sus armas.

La Cruz Roja fue alertada poco después de la balacera. Al llegar al lugar, los socorristas encontraron a los dos hombres tendidos sobre la acera, a pocos metros de distancia, y sin signos de vida.

La escena quedó bajo custodia del OIJ, para determinar la identidad de los sospechosos de cometer el crimen.