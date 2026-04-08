OIJ identifica a hombre asesinado dentro de un vehículo en Circunvalación

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre que fue asesinado a balazos dentro de un carro, la noche del martes, en Hatillo, San José, específicamente frente al gimnasio Intenza, en Circunvalación.

La víctima es un hombre de apellido Cletes, de 53 años.

El reporte de la balacera ingresó a las 6:43 p. m., cuando la Cruz Roja Costarricense fue alertada del incidente. Al llegar al sitio, Cletes ya había fallecido.

El informe preliminar de la Policía Judicial señala que la víctima estaba estacionada a un lado de la carretera cuando gatilleros se aproximaron al vehículo y dispararon sin mediar palabra. Cletes recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza.

Los sospechosos huyeron del lugar y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

Oficiales de la Fuerza Pública resguardaron la escena a la espera de agentes del OIJ y, una vez realizado el levantamiento del cuerpo, lo trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

La Policía Judicial confirmó que se desconoce el móvil y la dinámica de los hechos; sin embargo, el caso se mantiene en investigación.