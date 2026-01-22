OIJ identifica a hombre asesinado dentro de su vivienda en Guápiles

Un hombre fue asesinado dentro de su vivienda en Guápiles. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de 29 años, de apellido Barahona, fue identificado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la víctima mortal de un ataque armado dentro de una vivienda en Guápiles, en el cantón de Pococí, Limón.

El reporte preliminar de la Policía Judicial señala que el joven estaba en su casa poco antes de las 8 p. m. del miércoles cuando un sujeto armado, con quien sostuvo una pelea poco antes, llegó a atacarlo.

El hombre, afirman las autoridades, le disparó a Barahona desde afuera de la vivienda y logró impactarlo en varias ocasiones en el pecho.

Agentes del OIJ acudieron al sitio y hallaron al menos 19 casquillos de bala que recolectaron como prueba para las investigaciones del caso. Barahona fue llevado a la Morgue Judicial para su autopsia.

A la misma hora, un hombre resultó gravemente herido en un ataque armado en Villa del Mar, también en el Caribe. La víctima fue identificada como de apellido Rugama, de 22 años.

El OIJ informó que el hombre viajaba en una motocicleta cuando dos hombres, también a bordo de una moto, lo abordaron.

Sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones a Rugama y este recibió heridas en el dorsal derecho. La Cruz Roja Costarricense trasladó al joven de emergencia al Hospital Tony Facio.

El caso permanece en investigación.