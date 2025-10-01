OIJ explica el motivo del mortal accidente en La Uruca, ocurrido la noche de este martes

Un hombre de 31 años falleció, la noche del martes, en un accidente de tránsito en La Uruca. Foto:

Una aparatosa colisión cobró la vida de un motociclista de 31 años, la noche del martes en La Uruca, en San José.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el fallecido es un colombiano de apellido Ocampo. En apariencia, el hombre transitaba por su vía cuando el conductor de un vehículo, por motivos que se desconocen, realizó una vuelta en u.

Fue en ese momento cuando el vehículo impactó de frente al motociclista. Ocampo quedó a un lado de la vía y, al llegar los socorristas, no presentaba signos vitales.

De acuerdo con la Policía Judicial, el conductor del carro se dio a la fuga. Agentes de la institución se trasladaron al sitio para iniciar las pesquisas y esclarecer las circunstancias del accidente, así como identificar a la persona responsable.

Cuatro personas críticas

Durante la noche de este martes, en otros accidentes de tránsito, cuatro personas resultaron heridas de gravedad.

En Siquirres, Limón, un hombre fue atropellado por un vehículo liviano y trasladado de emergencia al CAIS de la localidad, con un trauma importante en el tórax.

A las 7:13 p. m., una colisión entre dos motocicletas en Nicoya, Guanacaste, dejó como saldo a un adulto con múltiples heridas en el cuerpo, quien fue trasladado de urgencia al hospital de ese cantón.

Menos de una hora después, la Cruz Roja Costarricense atendió un choque entre un vehículo liviano y una motocicleta en Cahuita, Limón. Un hombre fue llevado en estado crítico a la clínica de Hone Creek.

Por último, en San Antonio de Alajuela, a las 4:44 a. m., una motocicleta atropelló a un peatón, quien fue trasladado al Hospital de Alajuela en condición crítica.