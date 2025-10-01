Sucesos

OIJ explica el motivo del mortal accidente en La Uruca, ocurrido la noche de este martes

Accidente entre motocicleta y automóvil se reportó cerca de las 9:30 p. m.

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Un hombre de 31 años falleció, la noche del martes, en un accidente de tránsito en La Uruca.
Un hombre de 31 años falleció, la noche del martes, en un accidente de tránsito en La Uruca. Foto: (Noticias Red CR /Redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidente de tránsitoLa Uruca
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.