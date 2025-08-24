Sucesos

Noche deja un muerto y seis heridos en condición crítica por choques y atropellos

Los accidentes se reportaron en Limón, San José, Alajuela, Cartago y Guanacaste

Por Natalia Vargas

Accidentes en carretera reportados durante la noche del sábado y la madrugada del domingo dejaron como saldo una persona fallecida y seis en condición crítica, según reportó la Cruz Roja Costarricense.








