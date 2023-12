Narcos tienden a usar más ‘parásitos’ en cascos de barcos para camuflar cocaína

Ingenio contra ingenio. Así es el día a día de los cuerpos de seguridad en Costa Rica en la lucha contra las drogas. Mientras el narco evoluciona en sus estrategias para ocultar sus alijos, la Policía afina sus mecanismos para detectar anormalidades en buques y contenedores.

A lo largo de los años, los narcotraficantes perfeccionaron sus semisumergibles, casi imperceptibles para los radares; inventaron más y más métodos para camuflar droga en contenedores y en los últimos tiempos han popularizado los parásitos.

Como su nombre lo dice, al igual que un parásito que depende de otro organismo animal o vegetal para vivir, los parásitos del narco dependen del casco de un buque para llegar a su destino.

Los parásitos son cajas o cilindros metálicos fabricados por los narcos y colocados en puntos estratégicos de los barcos, especialmente aquellos ocultos bajo las aguas del mar. Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), conversó en una entrevista con La Nación sobre esta técnica que nació en Colombia hace varios años.

Para colocar estas cajas, los delincuentes contratan a buzos profesionales que buscan partes específicas del barco, donde la droga pueda estar segura, por ejemplo, cerca del motor o los sistemas de enfriamiento.

Estructuras criminales contratan busos profesionales para pegar los parásitos a las embarcaciones. Foto: SNG.

De Colombia a Costa Rica

Las autoridades han detectado que esta modalidad opera en cargamentos que viajan desde Colombia a Costa Rica, pues los delincuentes analizan que nuestro país es un buen punto para redistribuir la droga hacia Norteamérica y Europa.

Según explica Martín Arias, los narcos valoran que nuestro país tiene tres puertos internacionales en el Caribe, dos en Moín y otro en Limón, y que todos tienen rutas hacia los principales destinos en Europa. En tanto, en el Pacífico se encuentra puerto Caldera, el segundo más grande del país, que recibe y envía mercancías hacia países de la cuenca del Pacífico, como Estados Unidos, China, India, Taiwán y México, entre otros.

Arias es claro al informar que las formas del trasiego son diferentes tanto en el Caribe como en el Pacífico. En el Pacífico, las cargas de droga son menores y la colocación del parásito es diferente.

Arias explica que los motores de los barcos son muy parecidos a los de los autos. En el caso de los autos, para enfriar el motor usan el radiador; el barco hace lo mismo, toma el agua del mar, la pasa por el motor y la vuelve a expulsar. “Las tomas de aguas para enfriamiento tienen unos tubos de un diámetro considerable, por las dimensiones del barco, y ahí llegan y meten las cargas”, explica Arias.

En otras ocasiones, a los parásitos los enganchan a unos tubos que son para el enfriamiento del motor o los enganchan a unas parrillas que tienen esos sistemas de enfriamiento. “Son cargas pequeñas, de 20 kilos, pero se suman 20, 40 y 60 kilos. Esa es la forma en el Pacífico”, comentó Arias.

En cambio, en el Caribe es diferente, de hecho, ese punto es donde han detectado la mayoría de los parásitos. Allí los cargamentos son más grandes y por lo general se adhieren directamente al casco del barco.

Explicó que en ese mar han detectado cajas metálicas con capacidad de 300 kilos y otros cilindros, semejantes a torpedos. En ambos casos, el dispositivo trae unas uñas que se enganchan en las parrillas del casco del buque. “Por eso se llaman parásitos”, mencionó Arias.

El oficial explica que es más frecuente que haya parásitos en el Caribe, porque muchos de ellos salen desde el puerto de Turbo, en Antioquia, Colombia, donde hay condiciones que favorecen este ejercicio de los narcos.

“Ellos allá no tienen un puerto, el buque llega a la bahía y en lanchones vienen los contenedores y de ahí suben los contenedores al buque, significa que ese buque no está atracado a nada, no hay control, está en media agua, entonces los narcos en la noche llegan en embarcaciones, van remolcando el parásito, se acercan al barco y lo pegan al buque y luego salen, porque no hay tanto control”, puntualizó Arias.

Alijos pueden ser de hasta 300 kilos. Foto: Archivo

Buzos ticos

Ya en Costa Rica, las estructuras criminales también realizan la contratación de buzos para sacar los parásitos y almacenar la droga.

“Puede que los narcos locales se acerquen con botes para intentar sacar la carga, pero les queda más fácil si llegan y atracan en el puerto, porque las aguas son más tranquilas, no hay peligro de movimiento del buque, entonces intentan sacar la carga”, explicó el director de Guardacostas.

De acuerdo con los trabajos de inteligencia que han realizado las autoridades, las estructuras costarricenses bajan la droga, la almacenan y posteriormente contaminan los contenedores que suben a los barcos que van hacia otras partes del mundo.

Arias asegura que el país cuenta con profesionales especializados, capaces de revisar las embarcaciones y detectar los parásitos.