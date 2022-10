Líder narco llega a Costa Rica luego de permanecer refugiado en playas del Caribe

El presunto líder de una banda que trasegaba droga a Países Bajos, Inglaterra, España y Bélgica, entre otros territorios, fue extraditado a Costa Rica, más de un mes después de que sus cómplices fueran detenidos.

La Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que cuando Hilary Walker Fowlker llegó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, procedente de República Dominicana, fue detenido. “Este masculino, en apariencia, formaba parte de una organización criminal sospechosa del tráfico internacional de drogas. Para esto, utilizaban diferentes métodos, como la contaminación de contenedores o la colocación del estupefaciente en equipo industrial que iba a ser exportado”, detalló la institución, este viernes.

Funcionarios judiciales con nexos narco estuvieron 10 días presos en Países Bajos

El hombre, quien fue encontrado en la zona de playas dominicanas del municipio Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís, fue aprehendido por agentes judiciales costarricenses al bajar del avión en el que lo extraditaron y, posteriormente, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, para que lo indaguen y después pidan las medidas cautelares correspondientes en su contra.

Según la investigación, con el grupo liderado por Walker colaboraban una localizadora del OIJ y un funcionario del Tribunal Contencioso Administrativo, quienes, presuntamente, realizaban labores logísticas.

En playas dominicanas se ocultaba tico sospechoso de liderar poderosa red narco

El presunto líder de una banda que trasegaba droga a Países Bajos, de apellido Walker, fue extraditado desde República Dominicana. (Foto: OIJ)

En agosto pasado, Wálter Espinoza Espinoza, director de la Policía Judicial, manifestó que Walker, de 51 años, ”se encargaba de conseguir clientes para que la organización colocara el clorhidrato de cocaína que ingresaba a nuestro país (desde Colombia) y se comercializaba en Europa”.

Además, estuvo en el Centro de Atención Semi Institucional de San José al menos en el 2008 y 2009, ya que esos años gestionó dos recursos de habeas corpus contra el penal y el Instituto Nacional de Criminología (INC), de acuerdo con resoluciones de la Sala Constitucional. No obstante, en los documentos no se precisa el motivo por el que estuvo bajo ese régimen.