Guardacostas decomisa lancha cargada de sacos con presunta marihuana

Al menos cincuenta sacos con presunta marihuana fueron decomisados este jueves por Guardacostas en el Pacífico Sur. Tres colombianos quedaron detenidos.

Un patrullaje del Servicio Nacional de Guardacostas permitió, este miércoles, detener una lancha que, al parecer, viajaba cargada de sacos con marihuana.

Según el reporte del Ministerio de Seguridad Pública, el navío fue interceptado en las cercanías de la desembocadura del río Sirena, prácticamente frente al Parque Nacional Corcovado, en aguas del Pacífico Sur costarricense.

En el sitio fueron detenidos tres hombres de nacionalidad colombiana que responden a los apellidos Rentería, Valencia y Angulo. Además del navío, que no tiene nombre, ni matrícula, se incautaron de 50 sacos que, al parecer, están llenos de picadura de marihuana y tres motores fuera de borda.

El trabajo fue realizado por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Guardacostas, el más especializado en operaciones policiales en el mar, en una zona conocida como ruta de tráfico de drogas.

A las 2 p. m. del jueves el navío era remolcado hacia tierra firme donde se podrá contar la cantidad de droga decomisada.

Este es el segundo alijo incautado por las autoridades en esta semana.

El martes, Guardacostas detuvieron una lancha rápida que viajaba con 1.249 paquetes de marihuana, de aproximadamente un kilo cada uno.

La embarcación medía 32 pies de largo, no tenía nombre ni matrícula, cargaba dos motores fuera de borda y mantenía diez estañones con combustible. A bordo viajaban tres nicaragüenses de apellidos Tylor Zamora, de 29 años, Lincoln Bolaños, de 28 años, y Bolaños Williams, de 36 años. Los tripulantes quedaron detenidos en el lugar y fueron llevados al Ministerio Público.

Las autoridades dieron con la embarcación luego de que Estados Unidos alertara a Guardacostas sobre la ruta que seguía la nave. El barco se halló a 170 millas náuticas(314 kilómetros) de Puerto Golfito, en la zona sur.