Guardacostas decomisa lancha cargada de sacos con presunta marihuana

Operación policial se realizó en aguas del Pacífico Sur de Costa Rica, frente a la desembocadura del río Sirena

Por Vanessa Loaiza N.
Al menos cincuenta sacos con presunta marihuana fueron decomisados este jueves por Guardacostas en el Pacífico Sur. Tres colombianos quedaron detenidos.
Al menos cincuenta sacos con presunta marihuana fueron decomisados este jueves por Guardacostas en el Pacífico Sur. Tres colombianos quedaron detenidos. (Foto: MSP/Foto: MSP)







