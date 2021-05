1 de 2

13-9-05, Misaela Palacios de 32 a–os, fallecio a las 4:30 de la ma–ana atropellada por un pick up, en la autopista general Ca–as 200 mts antes del puente del Colegio Castella en sentido San Jose-Alajuela, ella iba acompa–ada de su hermano: Manuel Palacios quien dijo: Misalela vino a visitar a Papa que se encuentra internado en el Hospital Mexico y hoy partia hacia Nicaragua, nosotros ibamos a cruzar la pista para tomar un taxi hacia la parada de buses de Los Chiles, cuando el pick up paso a gran velocidad y me la arranco de las manos, Misaela vivia en Celaya Central, Nueva Guinea, Nicaragua y deja a un esposo y cuatro hijos. FOTO; eddy rojas/La Nacion