Un accidente de tránsito ocurrido la mañana de ayer (hoy) al ser las 8:30 am en Sardinal de Puntarenas esto 2 kilómetros al norte de la entrada, sobre la carretera Interamericana Norte deja una fallecida y 4 personas heridas. La colisión pese a que un vehículo Honda Civic se encontrada parqueado ya que una de las llantas estaba ponchada, fue así cuando en una bajada venían un automóvil Toyota tercel, un camión y el pick up, detrás del último el pick up venia un tráiler placa RE- 4-099 Salvadoreña este colisionando al pick up y por consiguiente golpeando a los 4 vehículos que se encontraban disminuyendo la velocidad.