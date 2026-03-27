Mujer muere atropellada en Ciudad Colón

El atropello ocurrió la madrugada de este viernes frente a un supermercado en Ciudad Colón. Imagen con fines ilustrativos.

Una mujer falleció tras ser atropellada en Ciudad Colón, en el cantón de Mora, San José.

El hecho se registró a las 5:21 a.m. de este viernes 27 de marzo, frente al supermercado Fresh Market, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima, una mujer de aproximadamente 40 años, fue atendida por una unidad básica de emergencias; sin embargo, presentaba múltiples traumas y fue declarada sin signos de vida en el lugar.

El accidente de tránsito mantiene el paso lento en la zona, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.