Sucesos

Mujer muere atropellada en Ciudad Colón

Una mujer de aproximadamente 40 años murió tras ser atropellada en Ciudad Colón. Se reporta paso lento en la zona.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Búsqueda en montaña
El atropello ocurrió la madrugada de este viernes frente a un supermercado en Ciudad Colón. Imagen con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AtropelloCiudad ColónCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.