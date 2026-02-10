Mujer es asesinada a balazos en precario localizado en Matina

Agentes judiciales y de Fuerza Pública custodian la escena donde una mujer fue asesinada a balazos en un precario de Carrandí, en el cantón de Matina, Limón.

Una mujer de apellidos Reyes Rivera de 41 años fue asesinada a balazos la noche de este lunes en un precario de Carrandí, en el sector de Estrada de Matina en Limón, informaron autoridades de atención de emergencias.

El ataque ocurrió pasadas las 9:35 p. m., cuando, según reportes preliminares, un sujeto llegó hasta la segunda calle del asentamiento, ubicó directamente a la víctima y le disparó en múltiples ocasiones, principalmente en cabeza y tórax.

Vecinos de la zona indicaron haber escuchado varias detonaciones, tras lo cual alertaron a los cuerpos de emergencia.

Al sitio se desplazó una unidad básica de atención, cuyos paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.

La escena quedó bajo custodia policial, a la espera de la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo, la recolección de indicios balísticos y el inicio de las diligencias para esclarecer el móvil del crimen e identificar al responsable.

De momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre las posibles causas del homicidio. El caso se mantiene en investigación.