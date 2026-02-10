Sucesos

Mujer es asesinada a balazos en precario localizado en Matina

Mujer de apellidos Reyes Rivera y 41 años fue asesinada a balazos en un precario de Carrandí la noche del lunes

Por Juan Fernando Lara Salas y Reiner Montero
Agentes judiciales y de Fuerza Pública custodian la escena donde una mujer fue asesinada a balazos en un precario de Carrandí, en el cantón de Matina, Limón.
Agentes judiciales y de Fuerza Pública custodian la escena donde una mujer fue asesinada a balazos en un precario de Carrandí, en el cantón de Matina, Limón. (Reiner /Cortesía)







Juan Fernando Lara Salas

