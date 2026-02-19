Muere hombre tras ataque a balazos cerca de escuela pública en Matina

Hombre fue asesinado a balazos en Matina de Limón. (Imagen con fines ilustrativos).

Un hombre de aproximadamente 30 años falleció la noche de este miércoles después de haber sido atacado a balazos en el cantón de Matina, en Limón.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:22 p. m.

Vecinos informaron a esa hora haber oído varias detonaciones de arma de fuego a unos 600 metros de la escuela pública local.

Socorristas del comité de Batán de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia. Al llegar, los funcionarios comprobaron que la víctima no tenía ya signos vitales.

La Fuerza Pública confirmó que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala. La escena del crimen quedó bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones.