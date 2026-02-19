Sucesos

Muere hombre tras ataque a balazos cerca de escuela pública en Matina

Al llegar al sitio, los cruzrojistas confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Escena donde una mujer murió como víctima colateral de un ataque armado en La Estrada de Matina, Limón. Fuerza Pública y Cruz Roja aseguraron la escena del crimen. Fortografía:
Hombre fue asesinado a balazos en Matina de Limón. (Imagen con fines ilustrativos). (Reiner Montero/Cortesía)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

