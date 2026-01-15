MOPT realizará cierres intermitentes este jueves en la ruta 32: conozca los detalles

Ruta 32 estará cerrada este próximo jueves 15 de enero a la altura del túnel del Zurquí.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que este jueves 15 de enero cerrará el paso a la altura del kilómetro 27, en el sector del túnel Zurquí, en la ruta nacional 32, que conecta las provincias de San José con Limón.

Según las autoridades, será necesario realizar tres cierres cortos de 30 minutos este jueves por la mañana, sin precisar las horas específicas.

“Entre las 8 a. m. y las 12 mediodía los profesionales de campo estarán en el sitio y, en tres momentos diferentes, harán esos cierres para tomar las muestras y hacer las pruebas del caso, detallaron en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi)”, dice el comunicado.

El MOPT añadió que dispondrá de señalización preventiva y regulación del tránsito en el lugar, con el fin de garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como del personal técnico a cargo de los trabajos.

Las autoridades recomendaron a las personas usuarias de la vía planificar con anticipación sus desplazamientos, considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal autorizado en el sitio.