Minae derriba asentamiento ilegal de coligalleros

Operativo fue llevado a cabo tras orden de un Tribunal Penal

Por Sebastián Sánchez
La imagen muestra a coligalleros en pequeños grupos para colaborarse unos a otros en la labor de extracción ilegal del oro en Crucitas, en Cutris de San Carlos, a tan solo 6 kilómetros de la frontera con Nicaragua.
El Minae y otras instituciones realizaron operativo en la finca ubicada en la entrada a Crucitas. (Roger Bolaños Vargas)







Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

