Minae derriba asentamiento ilegal de coligalleros

El Minae y otras instituciones realizaron operativo en la finca ubicada en la entrada a Crucitas.

El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) lideró este martes la demolición de estructuras y el desalojo de un asentamiento ilegal de coligalleros en Chorreras de Cutris, en San Carlos.

Las acciones se efectuaron en cumplimiento de la resolución 25-000857-306-PE del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela.

El operativo se realizó de manera coordinada entre los ministerios de Seguridad Pública, Ambiente y Energía y Salud, así como la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), “siguiendo protocolos para proteger tanto a los funcionarios como a la población”.

Según las autoridades, la mayoría de las personas desalojadas se dedicaba a la minería ilegal. La zona, ubicada dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo, es de especial valor ecológico, por su biodiversidad y la protección de fuentes de agua, además de fungir como puerta de acceso a Vivoyet (Crucitas) y ser escenario de delitos como extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas y comercio informal sin control.

El Tribunal otorgó un plazo de dos meses para que los habitantes abandonaran voluntariamente el sitio, que venció este año. En la orden, notificada el 17 de julio, se les instaba a abandonar voluntariamente el sitio por encontrarse en ocupación ilegal dentro de un área silvestre protegida, considerada de alta fragilidad ambiental.

Las autoridades recordaron que la reinstalación de personas en la zona constituye un delito y puede acarrear sanciones adicionales.

En el Congreso, se tramita un proyecto del Ejecutivo para autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas mediante un esquema de exploración y posterior subasta de la concesión.

El plan ha sido objetado por la bancada del Frente Amplio en el Congreso. Los frenteamplistas alegan que la minería a cielo abierto no debe permitirse y que el texto no establece responsabilidades claras para el Poder Ejecutivo.