Millones por no pasar vergüenza: OIJ detalla las características de los más afectados por sextorsión en Costa Rica

Cada día una persona denuncia ser víctima de este delito que genera ganancias millonarias al crimen organizado.

Por Christian Montero
El OIJ lanzó este viernes la campaña "A cualquiera le puede pasar", que pretende disminuir la cantidad de denuncias por diferentes delitos, entre estos la sextorsión.







Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

