Menor de edad vendía drogas a metros de una escuela en Liberia

Un menor de edad era, en apariencia, uno de los responsables de un punto de venta de droga en el cantón de Liberia, Guanacaste, donde este martes hubo una incursión policial para frenar la venta de sustancias en el barrio El Jícaro, al norte de la Ciudad Blanca.

La Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública ejecutó dos operativos en viviendas, desde las cuales se distribuían varios tipos de droga, a menos de un kilómetro de la Escuela Corazón de Jesús.

Allí, junto al menor, fueron detenidas tres personas más. Dos de ellos hermanos de apellidos Reyes Santana. Uno posee antecedentes por violencia doméstica, tenencia de drogas, robo con violencia y daños. El otro, confirmó Seguridad, no mantiene causas judiciales.

Además, fue aprehendido un hombre identificado con los apellidos Bonilla Ponce, con expediente por robo agravado, infracción a la Ley de Armas, portación ilegal de arma blanca, agresión física y psicológica y tenencia de drogas.

La intervención de este martes se llevó a cabo tras varios meses de investigación por parte de los agentes antidrogas, luego de que vecinos de la zona reportaran la venta de droga, robos, asaltos y presencia de personas con dependencia a las sustancias.

El operativo, que contó con el apoyo de oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Fuerza Pública, concluyó con el decomiso de: