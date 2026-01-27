Sucesos

Menor de edad vendía drogas a metros de una escuela en Liberia

El menor fue detenido junto a tres hombres más por la Policía de Control de Drogas (PCD)

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Policía interviene dos ventas de droga en Liberia.
Policía interviene dos ventas de droga en Liberia. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Venta de drogasLiberiaPolicía de Control de DrogasPCD
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.