Menor de 15 años detenido por conducir motocicleta sin licencia mientras vestía insignias policiales

Adolescente fue detenido en Liberia por conducir sin licencia y portar un chaleco con las palabras “Policía” y “Tránsito”, informó la Fuerza Pública

Por Juan Fernando Lara Salas
El joven fue detenido en la Carretera Interamericana Norte y remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, según la Fuerza Pública. Oficiales de tránsito se llevaron la motocicleta. Fotografía:
El joven fue detenido en la Carretera Interamericana Norte y remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, según la Fuerza Pública. Oficiales de tránsito se llevaron la motocicleta. Fotografía: (Fuerza Pública/Cortesía)







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

