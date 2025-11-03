Menor de 15 años detenido por conducir motocicleta sin licencia mientras vestía insignias policiales

El joven fue detenido en la Carretera Interamericana Norte y remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, según la Fuerza Pública. Oficiales de tránsito se llevaron la motocicleta. Fotografía:

Un adolescente de 15 años fue detenido este domingo en Liberia, Guanacaste, luego de que las autoridades lo sorprendieran conduciendo una motocicleta con un chaleco reflectivo que llevaba las inscripciones “POLICÍA” y “TRÁNSITO”, informó la Fuerza Pública.

El operativo se realizó de manera conjunta entre oficiales de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito en la Carretera Interamericana Norte.

Según el reporte policial, el menor fue aprehendido y remitido a la Fiscalía Penal Juvenil, donde podría ser procesado por uso indebido de insignias policiales.

Además, los agentes confirmaron que el joven no contaba con licencia de conducir y que la motocicleta que manejaba tenía los derechos de circulación vencidos, por lo que fue decomisada por la Policía de Tránsito.

Las autoridades recordaron que el uso de uniformes, insignias o distintivos propios de los cuerpos policiales constituye un delito, y reiteraron el llamado a los padres y encargados para que eviten que menores de edad conduzcan vehículos sin los permisos correspondientes.