Menor de 13 años apuñala a otro joven en Guápiles

Un menor de 13 años fue el responsable de apuñalar en el pecho y en el estómago a un joven de 17 años la tarde del jueves en Guápiles.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos se reportaron a las 2:30 p. m. En apariencia, una riña entre ambos menores habría provocado el ataque.

La víctima fue atendida por personal de la Cruz Roja Costarricense y trasladada de emergencia a un centro médico local. Posteriormente, fue llevada de emergencia a un hospital en San José, donde se mantiene con vida, aunque se desconoce su estado de salud.

La identidad de los dos jóvenes involucrados se resguarda por ser menores de edad.

Entre 2021 y 2024, 245 menores de edad fueron condenados por delitos contra la vida; el 46,5% de las sentencias corresponde a tentativas de homicidio y el 31,4% a homicidios, según datos del Poder Judicial.