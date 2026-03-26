Sucesos

Menor de 10 años en estado crítico tras mordedura de serpiente terciopelo en Quepos

El niño fue trasladado crítico al hospital en Quepos tras ser mordido por una serpiente terciopelo, la especie que causa la mayoría de accidentes ofídicos en Costa Rica

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Por Yucsiany Salazar
El hombre fue asesinado de varias heridas de cuchillo, la Cruz Roja lo declaró fallecido
El incidente ocurrió minutos antes de las 7:00 p. m. de este miércoles 25 de marzo. Imagen con fines ilustrativos. (cortes/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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