Menor de 10 años en estado crítico tras mordedura de serpiente terciopelo en Quepos

El incidente ocurrió minutos antes de las 7:00 p. m. de este miércoles 25 de marzo. Imagen con fines ilustrativos.

Un menor de 10 años fue trasladado en condición crítica tras sufrir la mordedura de una serpiente terciopelo en su pierna derecha, en Quepos, Puntarenas.

Según la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió la noche de este miércoles 25 de marzo en San Cristóbal de Savegre. Al lugar se desplazó una unidad básica, cuyos paramédicos brindaron la atención inicial al niño antes de trasladarlo en estado crítico al Hospital Max Terán Valls.

La serpiente terciopelo, conocida también como barba amarilla, pertenece a la familia Viperidae y es responsable de la mayoría de los accidentes ofídicos en el país. Debido a su alta capacidad de adaptación y abundancia, suele encontrarse cerca de zonas habitadas.

De hecho, esta especie representa más del 50% de los casos de mordeduras atendidos en centros de salud, según datos del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (UCR).

En el 2025, se registraron más de 46 personas en condición crítica debido a accidentes ofídicos, según datos de la Cruz Roja.