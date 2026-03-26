Sucesos

Megaoperativo en Limón: OIJ desarticula banda ligada a ‘La H’ dedicada al robo de embarcaciones

15 allanamientos en Limón para detener a grupo criminal vinculado a “La H”. El grupo también es investigado por la toma de terrenos de alias Gordillo

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Por Yucsiany Salazar
Agentes del OIJ realizan allanamientos en distintos puntos de Limón.
Agentes del OIJ realizan allanamientos en distintos puntos de Limón. (Reiner Montero /Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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