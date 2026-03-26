Un violento asalto ocurrido en Moín el pasado febrero desencadenó un operativo masivo desde la madrugada de este jueves por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para desarticular una presunta organización criminal dedicada al robo de embarcaciones en la provincia de Limón.

En total, los agentes judiciales, bajo la dirección del Ministerio Público, ejecutan 15 allanamientos en sectores estratégicos como Cieneguita, Moín, Villa del Mar y Corales II. La operación busca detener a ocho sospechosos y recolectar evidencia clave para el proceso judicial.

Allanamientos en Limón

Agentes del OIJ custodian una de las viviendas allanadas este jueves en Limón. (Reiner Montero/Reiner Montero)

El asalto que originó la investigación

Las pesquisas comenzaron tras un golpe perpetrado en febrero.

Según las autoridades, cerca de 20 hombres armados irrumpieron en dos propiedades, amenazaron al cuidador y sustrajeron bienes de alto valor.

Entre lo robado figuran diez embarcaciones, motos acuáticas (jetskis), motores fuera de borda y documentos. Las pesquisas apuntan a que los sospechosos trasladan lo robado por un río cercano y lo ocultan a unos 300 metros del sitio.

Además, el grupo es investigado por la aparente toma de control de dos terrenos pertenecientes a Jacobo Andrés Soto Rivera, alias Gordillo, quien fue detenido en 2024 por un caso de robo de combustible.

Megaoperativo en Limón: OIJ desarticula banda ligada a ‘La H’ dedicada al robo de embarcaciones (OIJ/Cortesía)

Megaoperativo en Limón: OIJ desarticula banda ligada a ‘La H’ dedicada al robo de embarcaciones (OIJ/Cortesía)

Vínculos con “La H”

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que esta estructura criminal intenta reorganizarse en la zona del Caribe.

Según el jerarca, la agrupación tendría vínculos directos con la banda conocida como “Los Hondureños” (o grupo de La H), la cual tuvo una fuerte presencia en la provincia años atrás.

“Este caso permite desarticular un grupo que está relacionado con una organización en su momento que tomó mucha preponderancia en la zona del Atlántico, conocido como los hondureños. Este es una pequeña estructura que estaba intentando rearmarse, reorganizarse y gracias a la acción policial es que hoy se logra, por lo menos, desarticular”, señaló Muñoz.

Hasta el momento, tres sospechosos fueron detenidos, mientras las diligencias continúan activas en diversos puntos de la provincia caribeña.