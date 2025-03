Madre desapareció después de retirar efectivo en el banco para pagar carro

La familia de Yesenia Zúñiga Obando, de 51 años, no sabe nada de ella desde el sábado 8 de marzo, cuando salió de su casa para hacer un millonario retiro de efectivo en el banco, a fin de terminar de pagar un vehículo.

LEA MÁS: Madre de 51 años, vecina de Santa Ana, está desaparecida

Así lo detalló Patricia Zúñiga, hermana de Yesenia, quien comentó que el monto del retiro asciende a unos ¢2 millones. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la fotografía de Yesenia Zúñiga este domingo 9 de marzo en busca de ayuda para encontrarla.

“Lo único que le dijo a mi sobrina es que iba a ir al banco porque tenía que retirar plata para pagar el saldo de carro que compraron. Eso fue lo último. Mi sobrina me avisó como a las 8 p. m. (del sábado) y me dijo: ‘Mami está desaparecida; desde las 10 a. m., me dijo que iba a hacer las vueltas porque en el cajero no iba a sacar tanta cantidad de dinero’”, comentó Patricia Zúñiga a La Nación.

Según Zuñiga, Yesenia salió de su casa en Santa Ana el sábado por la mañana con rumbo al Banco de Costa Rica (BCR), en Multiplaza Escazú.

“Mi cuñado la llamó y le dijo que, si quería que fuera por ella al banco; ella le dijo que no y ahí no tuvieron más contacto. Luego, la fue a buscar, pero no la encontró”, continuó la hermana.

Añadió que, alrededor de las 3 p. m., Yesenia Zúñiga tuvo una última conexión en WhatsApp, cuando le contestó a una vecina diciéndole que le haría un Sinpe con el dinero de una rifa.

Además, Patricia Zúñiga contó que un sobrino del esposo de Yesenia la vio en el banco, por lo que esta madre de dos hijos sí habría llegado a su destino.

“Hemos averiguado y mi hermana no ha mensajeado con nadie más”, agregó.

Patricia Zúñiga comentó que su hermana nunca había desaparecido y que no es una persona que tenga problemas con nadie.

“Yo le dije a mi cuñado que revisara en la casa, por si hacía falta algo, por si se hubiera llevado algo. Mi hermana es muy reservada en muchas cosas. Sí notamos que hacen falta unas cosillas que no es común que ella se llevara: el cepillo de dientes, un paño, un desodorante y el cargador del celular”, declaró Zúñiga.

La mujer continuó: “Pienso que ella tiene que estar escondida en algún lado. Por qué motivo, no sé, pero ella no aparece en hospitales, ni aparece en la morgue. Tenemos que averiguar en qué momento entró al banco y salió del banco. Hay muchas cosas que nos falta encajar para entender si fue que ella tomó la decisión de irse y no decir nada (...)”.

El OIJ reportó a Yesenia Zúñiga Obando como desaparecida. (Cort/OIJ)

Una mujer trabajadora y madre entregada

En palabras de Patricia, su hermana Yesenia Zúñiga, quien se desempeña como niñera, es una mujer trabajadora y entregada a sus dos hijos, de 15 y 19 años, por quienes siempre ha luchado.

“Su niña está afectada porque son muy unidas. Se comunican todo. Nos extraña esto que está pasando”, lamentó la hermana.

Cualquier información que pueda brindar sobre el paradero de Yesenia Zúñiga Obando, debe ser comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.