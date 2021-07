Madre de joven muerta denuncia falta de ayuda

Expandir Reproducción automática 1 de 2 Abigail Fallas Campos fue la adolescente de 15 a–os que aparecio sin vida en un cafetal en la union de cartago, la joven era una drogadicta, adicta a la piedra, ella era manipulada por un hombre que le daba la droga a cambio sexo, su familia ya habia pedido al PANI que les ayudara pero como todo en este pais fue demasiado tarde. Su madre y su hermana Maria ester fallas Campos.

Al observar con desesperación cómo su hija menor era consumida por el crack , Lorena Fallas Campos tocó puertas en busca de ayuda.

Pero sus llamados no fueron suficientes para salvar a Abigail, de 15 años y con dos meses de embarazo, quien apareció muerta el jueves en un cafetal de Santiago del Monte, en La Unión, Cartago.

Según la mujer, ella acudió por lo menos en cuatro ocasiones a las oficinas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para que internaran a su hija en algún centro de rehabilitación para drogadictos, pero nunca fue posible.

"Me dijeron que ellos no podían obligarla porque ella tenía su libertad y había que respetarla. Yo no entiendo, hay tantos chiquitos en la calle y deberían ayudarlos", gritaba entre sollozos.

Abigail cayó en las drogas hace unos siete meses, al parecer, por la influencia de personas que conoció en la "calle de la Amargura", en San Pedro de Montes de Oca, San José, cuando asistía a un colegio cercano.

Fuentes del PANI aseguraron que el caso de la familia de Abigail fue conocido primero por la oficina de Cartago y más recientemente por la de La Unión.

Agregaron que se daba seguimiento a la menor por parte de trabajadores sociales, quienes hicieron las gestiones para internarla en el hospital Max Peralta, de Cartago, con el fin de tratarla por otros padecimientos que presentaba.

Supuestamente, todo estaba listo para que fuera hospitalizada el 27 de febrero, pero como la ambulancia se tardó en recogerla en el EBAIS de La Unión la menor se escapó nuevamente.

Luego de aquel día, funcionarios del PANI se comunicaron con la madre al menos en una ocasión, pero no tenía noticias de Abigail.

Ahora la familia solo espera que la Policía Judicial aclare la causa de muerte y, si medió violencia, que se detenga al responsable.

Allegados a la menor temen que el deceso tenga relación con una amenaza que ella recibió por parte de un hombre quien atacó a sexualmente a una amiga suya.