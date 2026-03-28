Sucesos

¿Lo ha visto? Cruz Roja busca a niño de 3 años con estas características desaparecido en Dota

Menor se encontraba con un familiar en una zona montañosa al momento de su desaparición

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Por Yucsiany Salazar
El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.
Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 a. m. (Cruz Roja/El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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