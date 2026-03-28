¿Lo ha visto? Cruz Roja busca a niño de 3 años con estas características desaparecido en Dota

(Cruz Roja/El niño se encontraba con un familiar que lo habría perdido de vista. Foto Cruz Roja.)

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 a. m.

Un niño de tres años es buscado intensamente en La Cima de Dota, en la zona de Los Santos, luego de su desaparición minutos antes de las 10 a. m. de este sábado 28 de marzo.

De acuerdo con los primeros datos, el menor se encontraba en una zona montañosa junto a un familiar, quien en un momento lo perdió de vista.

Tras la alerta, socorristas de la Cruz Roja se desplazaron al lugar para iniciar la búsqueda con apoyo de equipos especializados y personal de comités cercanos.

Características del menor al momento de su desparición:

Cabello rubio

Tez blanca

Pantalón verde

Camisa oscura

Suéter oscuro

Zapatos tipo tenis

“Se solicita a la población vecina mantenerse atenta ante la posible ubicación de un niño con estas características y reportar de inmediato cualquier información a los servicios de emergencia“, indicó la institución.

Equipos de rescate continúan trabajando en el sitio mientras se suman más recursos al operativo.