Lluvias y vientos fuertes marcarán el clima este lunes en Costa Rica

Costa Rica tendrá vientos intensos, lluvias variables en Caribe y calor fuerte en el Pacífico Norte este lunes, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este lunes 30 de marzo el país estará bajo la influencia de un sistema de alta presión en el mar Caribe. Esta condición generará vientos acelerados en varias regiones y cambios en la cobertura nubosa.

Durante la madrugada y la mañana predominarán condiciones ventosas en el Valle Central y el Pacífico Norte. Las ráfagas alcanzarán entre 40 km/h y 80 km/h. En Guanacaste se registrarán los valores más altos.

En el Caribe y la zona norte aumentará la nubosidad desde las primeras horas del día. Se presentarán lluvias variables, en su mayoría ligeras, con algunos episodios más intensos de forma puntual.

Para la tarde, el IMN prevé cielos entre despejados y parcialmente nublados en gran parte del territorio. En el Pacífico Sur se estiman aguaceros aislados con tormenta en sectores específicos.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y viento. En la tarde aumentará la nubosidad con lloviznas ocasionales. San José tendrá una temperatura mínima de 17,1 °C y una máxima de 25,5 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones despejadas y ventosas durante toda la jornada. El calor será intenso en la región. Nicoya registrará una mínima de 21,7 °C y una máxima de 38,6 °C.

En el Pacífico Central, el cielo variará de poco nublado a parcialmente nublado. No se anticipan lluvias relevantes. Quepos presentará una temperatura entre 21,9 °C y 32 °C.

El Pacífico Sur tendrá cielos con pocas nubes en la mañana. En la tarde se esperan lluvias aisladas de corta duración. Golfito tendrá una mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C.

La región del Caribe Norte tendrá nubosidad variable durante todo el día. Se prevén lluvias ocasionales desde la mañana hasta la noche. Guápiles registrará una temperatura mínima de 21,7 °C y una máxima de 28 °C.

En el Caribe Sur, las condiciones serán similares. Habrá lluvias intermitentes y cielo parcialmente nublado. Limón tendrá una mínima de 22,2 °C y una máxima de 30 °C.

La zona norte presentará abundante nubosidad y lluvias ocasionales durante el día. Ciudad Quesada registrará temperaturas entre 16,1 °C y 25 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:35 a. m. y se ocultará a las 05:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.