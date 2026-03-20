Lluvias y vientos afectarán Costa Rica este sábado: estas son las zonas

Costa Rica tendrá vientos fuertes, lluvias en Caribe y zona norte, y calor intenso en el Pacífico Norte este sábado, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 21 de marzo el país estará bajo la influencia de vientos entre 40 y 50 km/h, con mayor intensidad en el Valle Central y el norte de Guanacaste.

Este patrón favorecerá la presencia de nubosidad en el Caribe y la zona norte. También generará lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana en estas regiones. En contraste, el Pacífico Norte mantendrá condiciones secas y muy calurosas.

En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y viento moderado. En la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. En la noche se prevén ráfagas en sectores montañosos. San José tendrá una temperatura mínima de 15,6 °C y una máxima de 24,5 °C.

El Pacífico Norte presentará cielo despejado durante toda la jornada. El viento soplará con fuerza y el ambiente será muy caluroso. Nicoya registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 37 °C.

En el Pacífico Central, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad, pero no se esperan lluvias importantes. Quepos tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 32 °C.

El Pacífico Sur iniciará con cielo despejado. En la tarde se estiman lluvias dispersas en algunos puntos de la región. Golfito tendrá temperaturas entre los 20,9 °C y los 32 °C.

En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde disminuirá la inestabilidad. Guápiles tendrá una mínima de 20,6 °C y una máxima de 29 °C.

El Caribe Sur también tendrá nubosidad parcial y precipitaciones ocasionales en las primeras horas del día. Luego se espera mayor estabilidad. Limón registrará una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C.

En la zona norte, se prevén lluvias dispersas en la madrugada y la mañana, con cielos parcialmente nublados en la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.

El IMN señala que el viento será el elemento dominante del día. Este factor reducirá las lluvias en el Pacífico Central y Sur, pero mantendrá condiciones húmedas en el Caribe y la zona norte.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:40 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.