Lluvias y vientos afectarán Costa Rica este sábado: estas son las zonas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este sábado 21 de marzo el país estará bajo la influencia de vientos entre 40 y 50 km/h, con mayor intensidad en el Valle Central y el norte de Guanacaste.
Este patrón favorecerá la presencia de nubosidad en el Caribe y la zona norte. También generará lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana en estas regiones. En contraste, el Pacífico Norte mantendrá condiciones secas y muy calurosas.
En el Valle Central, el día iniciará con pocas nubes y viento moderado. En la tarde el cielo variará de poco a parcialmente nublado. En la noche se prevén ráfagas en sectores montañosos. San José tendrá una temperatura mínima de 15,6 °C y una máxima de 24,5 °C.
El Pacífico Norte presentará cielo despejado durante toda la jornada. El viento soplará con fuerza y el ambiente será muy caluroso. Nicoya registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 37 °C.
En el Pacífico Central, la mañana tendrá pocas nubes. En la tarde aumentará la nubosidad, pero no se esperan lluvias importantes. Quepos tendrá una mínima de 21,2 °C y una máxima de 32 °C.
El Pacífico Sur iniciará con cielo despejado. En la tarde se estiman lluvias dispersas en algunos puntos de la región. Golfito tendrá temperaturas entre los 20,9 °C y los 32 °C.
En el Caribe Norte, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias ocasionales durante la madrugada y la mañana. En la tarde disminuirá la inestabilidad. Guápiles tendrá una mínima de 20,6 °C y una máxima de 29 °C.
El Caribe Sur también tendrá nubosidad parcial y precipitaciones ocasionales en las primeras horas del día. Luego se espera mayor estabilidad. Limón registrará una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 28 °C.
En la zona norte, se prevén lluvias dispersas en la madrugada y la mañana, con cielos parcialmente nublados en la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 18 °C y una máxima de 25 °C.
El IMN señala que el viento será el elemento dominante del día. Este factor reducirá las lluvias en el Pacífico Central y Sur, pero mantendrá condiciones húmedas en el Caribe y la zona norte.
Efemérides
En San José, la salida del sol será a las 5:40 a. m. y la puesta a las 5:47 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.