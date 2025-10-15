Sucesos

Lluvias causan inundaciones en Sarchí y Naranjo

No se reportan personas en albergues

Por Sebastián Sánchez
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, la tarde de este marte, inundaciones en los cantones de Sarchí y Naranjo, en la provincia de Alajuela.
Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

