Lluvias causan inundaciones en Sarchí y Naranjo

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, la tarde de este martes, inundaciones en los cantones de Sarchí y Naranjo, en la provincia de Alajuela.

“En estas zonas se registró la saturación del alcantarillado que derivó en inundaciones menores. No hubo necesidad de trasladar personas a albergues”, indicó la CNE en un comunicado.

Ayer lunes, la Comisión decretó alerta amarilla para las regiones Pacífico norte, Pacífico central, Pacífico sur y Central se mantienen en alerta amarilla, mientras que las regiones Norte, Caribe norte y Caribe sur estarán en alerta verde.

LEA MÁS: CNE decreta alerta amarilla en cuatro regiones de Costa Rica ante riesgo por lluvias