Lluvias aisladas este miércoles en Costa Rica: estas son las zonas con más afectación

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) indicó que este miércoles 5 de noviembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por una disminución de la humedad atmosférica, lo que reducirá la cobertura nubosa a lo largo del país.

Las precipitaciones serán menos extensas y de corta duración, con eventos localizados durante la tarde.

En el Valle Central, se esperan cielos parcialmente nublados durante la mayor parte del día. Por la tarde y noche podrían presentarse algunos chubascos aislados, principalmente en sectores montañosos. San José registrará una mínima de 18,6 °C y una máxima de 22,6 °C.

El Pacífico Norte mantendrá condiciones estables, con cielos parcialmente nublados y ráfagas de viento ocasionales. No se anticipan lluvias. En Liberia, la temperatura descenderá hasta los 22, °C en la madrugada y alcanzará los 32,9 °C en la tarde.

En el Pacífico Central, la mañana comenzará con nubosidad parcial, pero durante la tarde se presentarán aguaceros con tormentas dispersas, especialmente en zonas montañosas. La noche se caracterizará por cielos nublados con posibilidad de chubascos aislados en la costa. En Parrita, las temperaturas oscilarán entre los 18,3 °C y los 29,9 °C.

Condiciones similares se proyectan para el Pacífico Sur, con aguaceros y tormentas dispersas en la tarde y chubascos aislados por la noche en áreas costeras. En Golfito, se espera una mínima de 21,7 °C y una máxima de 26,6 °C.

La región del Caribe Norte tendrá lluvias dispersas durante la madrugada y la mañana, con cielos parcialmente nublados el resto del día. Guápiles marcará temperaturas entre los 20,9 °C y los 27,4 °C.

El Caribe Sur permanecerá con cielos parcialmente nublados durante toda la jornada, sin precipitaciones significativas. Limón tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 29 °C.

En la zona norte, se prevé un miércoles con condiciones secas y nubosidad parcial durante todo el día. En Upala, la temperatura oscilará entre los 22 °C y los 31,4 °C.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:28 a. m. y se pondrá a las 5:23 p. m. La fase lunar será de luna llena.