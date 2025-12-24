Sucesos

Juzgado dicta medidas cautelares al oficial de Guardacostas que atropelló a pareja en Fray Casiano

Producto del impacto, Edgar Gutiérrez y María Ivania Peralta fallecieron en el lugar

Por Natalia Vargas
Edgar e Ivania caminaban hacia un restaurante cuando fueron embestidos por un conducto que, en apariencia, estaba borracho.
Edgar e Ivania caminaban hacia un restaurante cuando fueron embestidos por un conducto que, en apariencia, estaba borracho. Foto: (Yorleny Gutiérrez/Cortesía)







