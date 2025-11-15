Juicio contra sospechoso de asesinar a Jovelky Báez Téllez en Jacó ya tiene fecha

Un hombre de apellidos Carrillo Rojas irá a juicio en el Tribunal Penal de Quepos, como principal sospechoso de asesinar a golpes a Jovelky Báez Téllez, en playa Jacó.

El debate se realizará el 18 y 19 de noviembre, por el presunto delito de femicidio.

Los hechos que llevaron a la muerte de Jovelky ocurrieron el 10 de octubre del 2024. En apariencia, Carrillo se encontró con la mujer y la llevó hasta la calle Bribrí, una vía estrecha que transita entre hoteles y viviendas y que conecta la calle principal de Jacó con la zona de playa.

De acuerdo con el Poder Judicial, Carrillo habría aprovechado la oscuridad en la zona para golpearla hasta acabar con su vida.

Tras presuntamente cometer el homicidio, el hombre huyó del lugar y se mantuvo prófugo por dos meses, hasta que fue aprehendido el 10 de diciembre por oficiales de la Fuerza Pública. El caso se tramita bajo el expediente N.° 24-000838-0077-PE.

Hasta el 2 de noviembre del 2025, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial contabilizó 32 femicidios. En la misma fecha del 2024 se habían reportado 40. Alajuela registra la cifra más alta este año, con 11 casos, seguida por San José y Puntarenas, con cinco cada una.

Las mujeres asesinadas este año dejaron 55 hijos en total; de ellos, 37 son menores de edad, de acuerdo con la entidad.