Juicio contra sospechoso de asesinar a Jovelky Báez Téllez en Jacó ya tiene fecha

Las mujeres asesinadas este año dejaron 55 hijos; de ellos, 37 son menores de edad

Por Natalia Vargas
Jovelky Báez Tellez, extranjera asesinada en una playa de Jacó. Foto tomada de redes.
Jovelky Báez Tellez, extranjera asesinada en una playa de Jacó. Foto tomada de redes.







FemicidioJacóPuntarenasJovelky Báez Téllez
Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

