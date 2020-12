“Además del dolor que no se va por la pérdida de mi hermano, también queda mucho temor. Temor por la Policía, porque son unos opresores. Mi hermano era quien había sido víctima de un delito (...) y actuaron de una manera que no sé, fue un trato que no se le da ni a un animal”, reprocha Chavarría, al mismo tiempo que lamenta “profundamente” todo lo ocurrido.