Timadores pulen actuación para apoderarse de celulares, relojes y hasta mascotas de víctimas

Los timadores callejeros pulen constantemente sus dotes de actuación para apoderarse de bienes de sus víctimas, desde celulares hasta mascotas que tienen un alto valor en el mercado. Así lo revelaron el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al dar a conocer que entre enero e inicios de diciembre de este año, 1.700 personas han perdido diferentes pertenencias a manos de estos delincuentes.

Angelo Cerdas Rojas, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido del Primer Circuito Judicial de San José, y Yorkssan Carvajal Aguilar, jefe de la Sección del Fraudes de la Policía Judicial, indicaron que estos sujetos suelen analizar con detalle a la población y, a partir de eso, eligen a potenciales víctimas y hasta el tipo de timo que aplicarán, ya sea el supuesto cambio de lotería o un cheque, la presunta venta de oro o una falsa oferta laboral en un comercio.

Durante este 2021, la mayoría de personas que han sido engañadas tienen entre 16 y 25 años y no hay distinción de sexo, pues se trata tanto de hombres como de mujeres, precisaron las autoridades. “Se aprovechan de los jóvenes, les crean una atmósfera de solidaridad y empatía y eso hace que la víctima caiga fácilmente”, describió Carvajal.

La mayoría de ilícitos de este tipo, dijo el jefe policial, se registran en San José, donde hay 847 denuncias recibidas, seguidas de Alajuela (287), Heredia (258) y Cartago (154). Las 154 restantes se dividen entre las provincias costeras. El perjuicio económico de todos los timos denunciados no fue cuantificado.

“Habitualmente este tipo de estafas se dan en espacios públicos abiertos, ya sea vía pública, afuera de establecimientos, en parques o avenidas centrales”, mencionó el fiscal Cerdas.

[ Ocho bandas estafan en San José bajo timos de 'la lotería' y el 'oro' ]

Perros de alto valor económico, como los shih tzu, son de interés para los timadores callejeros si lo ven con una potencial víctima. (Shutterstock)

El perfil de los timadores

Identificar a los timadores no es labor sencilla, pero el jefe de Fraudes del OIJ indicó que estos se hacen pasar por personas sencillas y humildes, que dan la apariencia de ser adultos mayores y que son extranjeros o viajaron desde zonas alejadas del país en busca de realizar un trámite para el cual no conoce los pasos o no cuentan con los documentos necesarios para realizarlos. En ocasiones también indican que no saben leer ni escribir.

A esto, Cerdas agregó que, regularmente, actúan en parejas, donde uno aborda a la víctima y otro llega en algún momento para generar un ambiente de confianza. “El plan de ellos es que uno de los imputados aborde a la víctima y posteriormente el otro se acerque y, conjuntamente, interactúan para bajar capacidad de defensa de la víctima, al punto de obtener sus bienes (...). Son sumamente hábiles, no solo tienen un buen verbo, sino que su habilidad de actuación es notoria”, explicó.

A esto, Carvajal añadió que al aparecer el segundo timador indica que puede hacer el favor, deja alguna pertenencia y luego regresa con el dinero y por el favor obtiene entre ¢10.000 y ¢50.000. “Eso genera confianza para que la víctima repita la situación y entregue bienes personales para garantizar que va a regresar”, indicó, al lamentar que difícilmente los afectados recuperan los bienes entregados a los delincuentes, ya que al regresar al punto de encuentro no ubica a la persona que lo mandó a realizar la gestión.

Consejos claves

El fiscal Cerdas destacó que no se debe interactuar con personas que piden este tipo de supuestas ayudas. “En ese momento tenemos que pensar: ¿por qué me buscan a mí si soy un desconocido y no buscan un oficial o alguna autoridad”. Además, ambos expertos llamaron a no entregar pertenencias a desconocidos, en ninguna circunstancia.

En caso de que una persona se convierta en víctima de un timo de este tipo, lo ideal es que acuda a la oficina del OIJ más cercana o se presente ante una delegación de la Fuerza Pública para denunciar. Sin embargo, también se pide a la población que de ser abordados y no caer, busquen un policía para contar lo ocurrido. “Es importante recordar datos claros, describir a la persona lo mejor posible, así como objetos de valor”, finalizó Carvajal, al recordar que la mejor herramienta ante todo delito es la prevención.

[ Perros son el blanco más apetecido por ladrones de mascotas ]

Las autoridades recomiendan que en caso de ser abordados por los timadores o de caer en sus engaños, se busque de inmediato un policía para denunciar la situación. (GRACIELA SOLIS)

Fraude electrónico

Por otra parte, este jueves el OIJ alertó que algunos estafadores están realizando llamadas en las que se hacen pasar por funcionarios bancarios e indican que están detectando movimientos extraños en cuentas de sus potenciales víctimas, con el fin de obtener información para sustraer el dinero. “Se determinó que el número que aparece a en las llamadas es el 2295 3000, el cual pertenece al Poder Judicial, por lo que se aclara a la ciudadanía que los delincuentes utilizan un software para enmascarar el número del que llaman y que salga el del Poder Judicial”, indicó la Policía Judicial.