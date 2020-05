“Le supliqué que no me hiciera daño, que por favor no me hiciera eso. Me dijo que le diera mi celular y ahí sentí tanto miedo porque no iba a poder alertar a mi mamá. En ese momento, agarré el teléfono, lo desconecté del cargador y, sin pensarlo, me lancé del carro, sin importar que iba a unas 65 millas por hora (100 km/h) . Solo recuerdo sentir como una bola de fuego pasar por mi pierna izquierda y, después, ver a una pareja mayor ayudarme”.