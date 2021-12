Presidente de la Corte señala ‘mucha lentitud’ en Fiscalía a cargo de casos de corrupción

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló este viernes que la “Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción enfrenta muchos problemas y mucha lentitud y, además, cuando llevan los casos (a juicio) ha pasado mucho tiempo”, al tiempo que advirtió que esa dificultad debe ser uno de los temas fundamentales que debe resolver el próximo fiscal general.

El comentario del jerarca del Poder Judicial lo hizo al dar a conocer su informe de labores. Durante la actividad también anunció que muy probablemente a finales de enero o en la primera mitad de febrero, espera que la Corte Plena empiece el análisis de los candidatos para designar al nuevo fiscal general.

“Ese nombramiento es complejo. La persona que ocupe ese puesto trasciende el tema curricular, pues también tiene que ver con experiencia, orientación, firmeza y riesgo. Lo que noto a veces es que los fiscales generales, por razones comprensibles, se retraen mucho de asumir responsabilidades cuando orientan las acciones en persecuciones de delitos de gran importancia.

“En principio el nombramiento de Jorge Chavarría, me parece tuvo algún problema en cuanto a pasividad sobre algunos casos y en el tema de doña Emilia (Navas) igual. En los dos casos eran los mejores candidatos. La naturaleza del cargo hace que la Corte tenga que afinar mucho el lápiz para escoger a alguien que tenga condiciones curriculares y capacidades blandas para asumir el cargo”, agregó Cruz.

Al pedirle al presidente de la Corte que ahonda sobre cuáles fueron los asuntos en los cuales hubo pasividad dijo: “bueno la pasividad puede ser estructural. La lentitud en el caso de don Jorge se dio por las acciones que habían tomado con el mal llamado caso Cementazo, que con el tiempo que ha pasado no resultó un caso fácil de investigar.

“En el caso de doña Emilia, no tengo mayor cosa que decir sobre esa pasividad. Si creo que hay lentitudes que son estructurales pues hay denuncias contra miembros de supremos poderes que duran dos o tres años y son asuntos de puro derecho. Yo no sé las razones por las que ese atraso se dio, no se lo atribuiría forzosamente a doña Emilia”.

Asimismo, Fernando Cruz dijo que durante el próximo año debe valorar si aspirará a la reelección por otros cuatro años más como presidente de la Corte, pues este periodo vence en agosto del 2022.