–Sí es muy extraño, muy extraño… por eso uno no debe acumular ni rencores ni resentimientos, porque la vida se va reconstruyendo muchas veces, por eso hay que reiniciar aunque haya dolor . A veces lo que más produce es que uno no entiende por qué le pasa algo. Gracias a Dios, pude sobrepasar lo del 2012 (los diputados no le prorrogaron el nombramiento, pero la votación fue extemporánea y no tuvo efectos) y he estado en la Sala. Todavía me dio la vida y el país, la oportunidad de estar ocho años más en un puesto tan interesante y tan importante como es la Sala Constitucional.