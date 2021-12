¿Por qué el prófugo capturado en un bar de Los Chiles estaba entre los más buscados?

Sujeto fue detenido en Los Chiles, Alajuela. Foto: Cortesía del OIJ

Ramón Antonio Cubas Soza, quien era uno de los diez prófugos más buscados del país, afrontó un juicio en el 2014 por cometer un violento asalto dos años antes en una casa en San Carlos, Alajuela. En ese hecho, investigado bajo el expediente 12-000141-065-PE, Cubas dejó malherido al propietario de la vivienda, cuando lo golpeó en la nuca con una escopeta. La lesión provocó que la víctima quedara inconsciente por un periodo corto de tiempo.

En aquel debate, Cubas fue condenado a once años de prisión: siete por el robo agravado; cuatro, por las lesiones graves. Asimismo, fue absuelto de un delito de hurto agravado que se le achacaba. Por la alta pena, no se le concedió el beneficio de ejecución condicional, por lo que él debía descontar el castigo en prisión, según se lee en la sentencia 643-2014 del Tribunal Penal de San Carlos, emitida el 19 de setiembre del 2014.

Trascendió que el sujeto ingresó a la cárcel alajuelense Gerardo Rodríguez en el 2015. En enero del 2020, el Instituto Nacional de Criminología (INC), ente adscrito al Ministerio de Justicia, le otorgó un beneficio carcelario, por lo que en marzo salió de prisión a un régimen semiinstitucional. Sin embargo, un año exacto después, en marzo del 2021, fue reportado un quebrantamiento, lo que quiere decir que, desde aquel mes, Cubas estaba en fuga.

El sujeto permaneció escondido hasta el miércoles de la semana pasada, cuando información confidencial permitió a la Fuerza Pública dar con su escondite. A él lo encontraron tranquilo, departiendo con otras personas en un bar, ubicado en la localidad fronteriza de Medio Queso, en Los Chiles, Alajuela. De inmediato fue llevado a celdas, en donde deberá esperar a ser trasladado a un centro penal para cumplir con el resto de su condena.

Intentó librarse de condena

En una fecha no determinada, Luis Diego Sánchez, defensor público de Cubas, interpuso una apelación contra el fallo de setiembre del 2014, alegando que el Tribunal se había “equivocado” al otorgar credibilidad a los ofendidos, pese a que no existía prueba fehaciente en contra de su representado, según se extrae de la resolución Nº 00070 - 2015, del 16 de febrero del 2015 del Tribunal de Apelación de Sentencia de San Ramón.

Para el abogado, no existían pruebas periciales que indicaran que Cubas fue el responsable del asalto. Indicó que el registro de huellas dactilares que había en el vidrio por donde el ladrón ingresó a la casa, no coincidía con el imputado. Además, los elementos pilosos tomados de la ropa del encartado tampoco coincidieron con el ofendido.

“Se pasó por alto que en la vestimenta del acusado no se hallaron rastros de sangre. Si la agresión al agraviado fue tan violenta como para que se apreciara sangre en la casa, e incluso en el carro (del ofendido), entonces no es comprensible que no se hallara en las prendas que vestía Cubas Soza. Tampoco se decomisó en poder del encartado ninguno de los artículos sustraídos”, argumentó el defensor.

Por ello, para el abogado, existían dudas razonables sobre que Cubas haya sido quien ingresó a la vivienda y por ende, debía ser absuelto. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de San Ramón rechazó los puntos mencionados al indicar que el dicho de los ofendidos tenían cien por ciento de credibilidad, ya que no hubo inconsistencia en sus declaraciones y todo estaba bien entrelazado.

Para empezar, señaló que tanto el propietario de la vivienda como su esposa (quien estaba en la casa al momento del atraco) observaron a Cubas, quien no llevaba su rostro cubierto. “Es perfectamente creíble que lo identificara plenamente con total certeza. Además, la señora también lo vio con claridad, cuando salió al patio tras escuchar los gritos de su esposo”, apuntaron los jueces de alzada.

En cuanto al asunto de porqué Cubas no tenía rastro de sangre de las víctimas en sus prendas, el Tribunal le encontró una explicación sencilla: “De la descripción del hecho efectuada por el ofendido en debate, se extrae que el imputado llevaba consigo una escopeta, con la cual lo golpeó en la nuca. El ofendido cayó, se levantó y golpeó al justiciable por la espalda con un tubo de aluminio. Luego no recuerda más hasta despertar en el hospital. De lo expuesto se infiere que la golpiza propinada por Cubas Soza al ofendido se dio cuando éste se encontraba en el suelo, lo cual explica que la sangre no se evidenciara en su ropa”.

A lo anterior, agregó que “nunca se describió una lucha propiamente dicha entre ambos como parte de la cual existiere contacto físico que permitiese el intercambio de rastros pilosos”.

Para terminar, calificó que el robo fue cometido con “excesiva violencia”, por lo que rechazó la apelación, al tiempo en el que consideró que las penas impuestas se ajustaban al hecho en particular. Es decir, dejó en firme la sentencia de primera instancia, lo que significó que él ingresara a prisión en ese mismo momento.

Sujeto fue detenidoel miércoles de la semana pasada, pero su captura trascendió hasta este domingo. Foto: Cortesía de MSP

Lucha contra decisiones de Justicia

Una vez estando en prisión, Cubas formó parte de un grupo de privados de libertad que interpusieron un recurso de amparo en contra de la decisión de Justicia de retirar los teléfonos públicos que estaban en los dormitorios y pabellones de ese centro penal. El objetivo de la cartera era colocar nuevos aparatos telefónicos en otros sectores comunes de esa prisión.

Los reos consideraron violentados sus derechos, por lo que el 18 de mayo del 2017 acudieron a la Sala Constitucional alegando que esa decisión institucional los obligaría a tener que “sujetarse a nuevos horarios y procedimientos para realizar sus llamadas, lo cual constituye una denegatoria de la prestación de los servicios telefónicos”.

Sin embargo, el 23 de junio del 2017 los magistrados rechazaron de plano el recurso, ya que de los hechos expuestos no se “desprende amenaza o lesión a derecho fundamental alguno que permita la intervención de la Sala en el presente asunto”. Consideraron que la queja se limitaba a una inconformidad por la forma en cómo se brindaría el servicio a partir de ese momento.

Por ello, además de declararlo inadmisible, indicaron que esos planteamientos debían formularse ante la administración penitenciaria, o en su defecto, ante el juez de Ejecución de la Pena para que se valoren las acciones a tomar.